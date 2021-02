Mbappé : « Pas facile de jouer avec Neymar »

Dans un long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé a évoqué sa relation avec Neymar et s'est attardé sur l'exigence du Brésilien. Mbappé a expliqué la hiérarchie du PSG en 2017, où il était derrière les attaquants stars du club : "J'ai toujours cru que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble. Et puis, c'était clair entre nous. Les statuts étaient établis d'entrée: Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l'aider. Car, quand j'arrive, je ne suis qu'une étoile filante qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui et même derrière Cavani à l'époque."

Mbappé voit un Neymar très exigeant

Mbappé admet que Neymar est très exigeant et que satisfaire ces exigences n'est pas chose aisée. A la question, "est-ce facile de jouer avec Neymar ?", il répond d'un "non" qui n'est pas du tout péjoratif. Le natif de Bondy précise aussi que le duo n'exploite que "70 à 80%" de son potentiel et qu'ils doivent jouer encore longtemps ensemble pour parfaire cette moyenne. "C'est beau, c'est bon mais ce n'est pas facile. Parce qu'il est très exigeant et que son jeu demande à côté d'être très bien armé mentalement, toujours en alerte. En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d'exigence qui rejaillit sur tous les autres.", a encore analysé Mbappé dans FF.