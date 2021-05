Mbappé : "On n'a pas encore perdu le titre"

Deux jolis buts, des accélérations toutes plus foudroyantes les unes que les autres et une détermination sans faille : Kylian Mbappé a soigné son retour à la compétition, ce mercredi, en demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier. Après la qualification des Parisiens au terme d'un scénario sous tension (2-2, 5-6 t.a.b.), le champion du monde a livré ses ambitions pour la fin de saison.

"On n'a pas encore perdu le titre"

« C'était très stressant depuis le banc, les coéquipiers ont très bien fait », a-t-il expliqué au micro d'Eurosport 2. "Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner, essayer d'attendre quelque chose. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui avons perdu le championnat, pas eux qui l'ont gagné. On peut être fier de notre parcours en Ligue des champions parce qu'on a tout donné. Il faut s'appuyer sur ce parcours", a-t-il conclu.