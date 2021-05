Mbappé, l’immense coup de gueule de Di Meco

"Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde". Ces propos, signés Niko Kovac au terme de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco (2-1), ne sont pas passés inaperçus. Eric Di Meco, consultant pour RMC et légende de l'Olympique de Marseille, en a profité pour remettre les points sur les i concernant le traitement médiatique du champion du monde.

"A un moment donné, on a remis en question ses qualités"

"On a quand même fait des débats pour savoir si Mbappé était surcoté, a-t-il lancé. Ceux qui défendaient cette idée-là, eh bien la réponse elle est là sur le terrain. A un moment donné, on a remis en question ses qualités. Quand on faisait des débats sur Mbappé, c’est parce que ses performances étaient moyennes donc on pouvait faire un débat sur ses performances et essayer de les expliquer avec la blessure du début de saison, pas de préparation, le Covid, la difficulté à être aussi fort aussi jeune et confirmer... Mais à un moment donné, on a parlé de joueur surcoté. Quand je vois aujourd’hui que l’on dit que c’est le meilleur du monde, on a la chance qu’il soit français". C'est dit.