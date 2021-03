Mbappé, le parcours du PSG : les vérités de Leonardo

Tout sourire, Leonardo a tenu à prendre la parole après ce qui s'apparente à un match référence pour le PSG, large vainqueur à Lyon (4-2) et nouveau leader de Ligue 1.

« Je suis très satisfait. C’était l’un des meilleurs matches qu’on a fait ces derniers temps, s'est enthousiasmé le dirigeant brésilien. On a très bien joué, face à une grande équipe. Chaque fois que cette équipe-là a eu besoin de confirmer, elle l’a fait. En plus, on revient en tête du classement, donc je suis très satisfait. On ne peut pas oublier la saison qu’on vit, tout est plus difficile. Ce n’est pas que dans le football, dans la vie aussi. Et je suis content pour notre coach. Ce n’est pas fini encore, mais ce n’était pas facile pour lui d’arriver en milieu de saison. Mais il réussit à communiquer et on voit une équipe qui joue. Après les défaites, ça arrive. Le championnat est comme ça et on l’a encore vu avec Lille aujourd’hui. Mais je suis content de ce qu’on a fait jusqu’à présent".

"On aurait signé tout de suite pour ce bilan"

"On aurait signé tout de suite pour ce bilan à l’arrivée de Pochettino, a continué Leonardo. Maintenant, les joueurs vont voyager un peu dans le monde. C’est un peu dommage, car c’est une surprise la notice qu’on a reçue (de la LFP). Après la trêve, le calendrier sera chargé avec le Bayern et Lille notamment. Mais c’est le cas de tout le monde. Et je suis confiant pour la suite...".

"Kylian ? Pas encore le moment de parler de son contrat"

Enfin, il a été question du héros du soir, Kylian Mbappé, dont la prolongation n'est pas encore actée. Mais Leo a tenu à adresser un petit mot au kid de Bondy qui a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1. "Le 100e but de Kylian ? Ça fait plaisir. A 22 ans, c’est incroyable. Ce n’est pas le moment de parler de son contrat. En général, il y a une envie de rester au Paris Saint-Germain, il y a un cycle important. C'est quelque chose de formidable. Ce n'est pas le moment d'en parler mais on va arriver a un moment ou ça sera plus clair par rapport à son avenir. »