Mbappé, « la douleur est encore présente »

Les matchs durant lesquels Kylian Mbappé a surclassé ses adversaires cette saison ne se comptent plus. Leader du Paris Saint-Germain, l'international tricolore a une fois de plus confirmé son statut d'atout numéro un du club parisien samedi soir, à l'occasion d'une démonstration offensive face à Clermont (1-6, 31e journée de Ligue 1). Mais même avec son triplé, Kylian Mbappé garde un mauvais souvenir en tête.



Interrogé au micro de Canal+ juste après la rencontre, la pépite offensive est revenue sur son association avec Neymar et Lionel Messi. Un trident qui a parfaitement fonctionné face aux Clermontois, de quoi lui laisser quelques regrets au moment de repenser à l'élimination face au Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "La vie est comme ça, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il faut toujours regarder devant. Voilà, c'est passé maintenant. On a eu une douleur qui est encore présente, mais on doit toujours positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe et qu'on est là pour gagner des trophées."

En tête des classements

Grâce à ses trois nouveaux buts, Kylian Mbappé est passé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec vingt réalisations au compteur. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisqu'il s'est aussi emparé de la place de leader au classement des meilleurs passeurs du championnat avec quatorze offrandes. Douleur ou pas, le champion du monde avance.