Mbappé est trop cher, même pour Manchester City

En fin de contrat au PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n'est pas pressé de prolonger au sein du club de la capitale. L'international français temporise beaucoup et agace même les dirigeants parisiens par son attente. Le Real Madrid surveille le dossier de l'international français, mais pas Manchester City. En effet, à en croire une indiscrétion signée The Athletic, Manchester City n'envisagerait plus de s'offrir le champion du monde 2018 lors du prochain mercato estival.

Mbappé trop exigeant pour City

La raison ? Les exigences pécuniaires élevées du champion du monde tricolore refroidiraient le club des Eastlands. La formation mancunienne rechercherait désormais des solutions offensives moins chères que l'ancien monégasque. Les noms d'Erling Haaland et de Romelu Lukaku fusent d'ailleurs dans les tabloïds anglais. Les deux hommes affichent des bilans très satisfaisants cette saison dans leurs clubs respectifs et sont bien moins onéreux que le Français.