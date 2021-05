Ce mercredi soir, la 104eme édition de la Coupe de France mettra aux prises l'AS Monaco et le PSG, sur la pelouse du Stade de France (21h15). Une affiche qui a des allures de vrai sommet, car elle opposera le troisième de Ligue 1 au deuxième. Vainqueur à 13 reprises de la compétition, le club de la capitale devra composer avec de nombreuses absences pour le match : Neymar et Kimpembe sont suspendus, tandis que Marco Verratti (genou), Layvin Kurzawa (cheville) et Juan Bernat (reprise) ne seront pas présents. En revanche, Kylian Mbappé sera bien titularisé en attaque, dans un schéma en 4-3-3 qui verra Mauro Icardi prendre la pointe, soutenu par Angel Di Maria sur le côté.



En face, Niko Kovac a opté pour du classique, alors que l'AS Monaco est à la recherche d'un sacre en Coupe de France depuis 1991. Devant, le duo formé par Volland et Ben Yedder sera aligné, avec un entrejeu composé par le double pivot Fofana-Tchouaméni. Cette saison en Ligue 1, le club princier s'est imposé à deux reprises face au PSG (3-2 ; 0-2) et serait bien inspiré de faire perdurer sa belle série si il veut connaître une grande joie.







La composition de l'AS Monaco : Majecki - Sidibé, Disasi, Maripan, Henrique - Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Volland, Ben Yedder.



La composition du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Diallo - Paredes, Gueye, Danilo - Di Maria, Mbappé - Icardi.