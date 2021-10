Mbappé "discute" avec le PSG selon sa mère !

Dans des entretiens accordés à L’Équipe et RMC, Kylian Mbappé a expliqué avoir exprimé son désir de quitter le Paris Saint-Germain pour s’engager au Real Madrid l’été dernier. Mais l’attaquant de 22 ans, pragmatique, n’a exclu aucune possibilité pour l’avenir. Y compris celle de rempiler avec le club de la capitale.

Fayza Lamari confirme que les négociations sont toujours « en cours »

L’idée d’une prolongation peut-elle faire son chemin ? C’est ce que la mère du joueur, Fayza Lamari, laisse entendre dans une nouvelle prise de parole ce mercredi. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Fayza Lamari a ainsi expliqué que les négociations étaient toujours « en cours ». « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des Champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ». Une nouvelle sortie médiatique qui ne devrait pas passer inaperçue. Réalité ou discours de façade ? L’avenir proche le dira…