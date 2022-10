« Mbappé à l’encontre du jeu », le coup de gueule d’un ancien attaquant français

Kylian Mbappé n’est pas dans sa forme optimale en ce moment. Face à Benfica, mercredi soir en C1, le Bondynois n’était pas loin d’être le plus décevant des Parisiens. Un rendement qui commence à sérieusement agacer certains observateurs.

Florent Sinama-Pongolle, consultant pour Canal+, a pesté contre l’international français jeudi soir. « Il est à l’encontre du jeu. Pas une seule fois, il ne propose une solution en profondeur. A-t-il encore envie de faire des efforts sur le terrain », s’est-il interrogé.

« Mbappé va poser des problèmes au PSG »

L’ancien joueur de Liverpool a poursuivi en suggérant que l’ancien monégasque affiche trop ses états d’âme et cela impacte sa formation : « Un attaquant qui n’est pas content sur le terrain, il va vous poser des problèmes dans ses prises de décisions et dans son placement ».

Le champion d’Europe 2005 est très inquiet pour Paris à court terme. Il estime que si Christophe Galtier ne règle pas la question rapidement alors le rendement de l’équipe en pâtira offensivement. « On a besoin de lui (Mbappé) pour qu’il prenne la profondeur, et qu’il vienne moins créer là où il y a Messi et Neymar. Mbappé est le seul des trois à être capable de prendre la profondeur. S’il vient aussi bas, qui va prendre cette profondeur ? Guardiola l’a fait avec Thierry Henry à Barcelone. Il lui a dit de ne plus descendre. Malheureusement, il y a l’égo et il y a le talent. Il y a des sacrifices à faire sur le terrain ».