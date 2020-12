Mauricio Pochettino, de Paris à Paris

La dernière fois que Mauricio Pochettino était au Parc des Princes, c'était en décembre 2003, sous le maillot de ... Bordeaux. Joueur du PSG entre janvier 2001 et l'été 2003, celui qui a été capitaine du club de la capitale a rejoint la Gironde quand Vahid Halilhodzic a remplacé Luis Fernandez sur le banc parisien. Il y a passé six mois avant de repartir à l'Espanyol Barcelone. En Catalogne, le défenseur a retrouvé son premier club européen et l'entraîneur qui lui avait permis de venir en Ligue 1. Il y terminera sa carrière en 2006. Mais pas son histoire avec un club dont il a porté les couleurs pendant sept saisons. Pour débuter son apprentissage du métier d'entraîneur et entamer sa reconversion, il a pris en main l'équipe féminine de l'autre club de Barcelone.

A l'Espanyol, il est passé de l'équipe féminine au top 10 de la Liga

Sa progression est rapide et en 2009, le pensionnaire de Liga a fait appel à lui pour chercher le maintien dans l'élite du football espagnol. En cinq mois, l'Argentin a fait du premier relégable une équipe qui a terminée dans le top 10. Un exploit qui lui a permis de continuer l'aventure avec l'Espanyol Barcelone jusqu'en novembre 2012. Un très mauvais début de saison 2012-2013 a conduit sa direction à le licencier. Le natif de Murphy n'est pas resté longtemps sans contrat. Trois mois plus tard, il a signé à Southampton. Le quadragénaire y a réussi une autre opération maintien qui lui a ouvert les portes de Tottenham. Avec son style de jeu spectaculaire et intense, Mauricio Pochettino a rapidement fait l'unanimité du côté de White Hart Lane.

A Tottenham, des exploits mais aucun titre

A Londres, l'Argentin a pu mettre en place un projet sur le long terme avec notamment l'entrée dans le nouveau stade. Malgré des moyens limités, il a permis aux Spurs de terminer sur le podium de la Premier League à trois reprises. Sans parvenir à gagner le moindre titre, l'équipe d'Hugo Lloris et Harry Kane a su tenir tête aux meilleures clubs d'Angleterre. Et d'Europe. Tout le monde se souvient encore de la finale de la Ligue des Champions perdue contre Liverpool en juin 2019. C'est à ce jour, le dernier fait d'armes de Pochettino. Cinq mois plus tard, il a été remplacé par José Mourinho sur le banc de Tottenham à cause d'un début de saison compliqué. Libre depuis un an, l'ancien capitaine parisien est attendu au Parc des Princes pour faire son retour et relancer sa carrière d'entraîneur.