Le Paris Saint-Germain va jouer un match amical face à une sélection composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr ce jeudi soir en Arabie Saoudite et la rencontre va être très suivie. Alors que ce match va notamment offrir un duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain a profité de cette belle occasion pour dévoiler son quatrième maillot de la saison. Tandis qu'hier, le kit d'entraînement avait été révélé au public, c'est désormais le maillot qui est officialisé aujourd'hui. Un maillot en collaboration avec Jordan et qui va être porté par les joueurs tout à l'heure.

Le 4e maillot du PSG révélé

Ainsi, cette nouvelle tunique est bien de couleur noire avec des motifs jaunes dessus et on va pouvoir l'admirer sur les partenaires de Kylian Mbappé dans quelques minutes. "Le PSG et Jumpman 23 dévoilent son quatrième maillot pour la saison 22/23. Ce maillot noir et doré réaffirme l’attachement du Club à la ville de Paris qui inspire chacune de ses créations", écrit le PSG dans son communiqué pour officialiser sa nouvelle tunique. Découvrez là sans plus attendre ci-dessous.