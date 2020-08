Martin Terrier – Rennes, un mariage de raison

A 23 ans, Martin Terrier a peut-être trouvé le club idéal pour définitivement lancer sa carrière. Cet été, l'ailier a rejoint Rennes. La destination parfaite pour permettre à l'ancien joker lyonnais de franchir un cap. Au Roazhon Park, le natif d'Armentières devrait être titulaire. Une bonne nouvelle pour celui qui a commencé tellement de matchs sur le banc rhodanien. En deux saisons de Ligue 1 avec l'OL, il n'a débuté que lors de 29 de ses 55 apparitions. Une utilisation qui ne l'a pas empêché d'être décisif. Sur cette période, il a été impliqué sur douze buts en championnat de France. Intéressant mais insuffisant pour intégrer le onze de Rudi Garcia.



Vendu pour 12 millions d'euros à Rennes, l'international espoirs va maintenant pouvoir mettre son efficacité et cette expérience lyonnaise au service du collectif breton. Et cela dès samedi dans le cadre d'un match très particulier pour lui. Pour sa première en Ligue 1 avec le maillot rennais, le Nordiste va jouer contre Lille, son club formateur. Un rendez-vous durant lequel il va pouvoir mesurer ses progrès. Et sa nouvelle équipe aussi. Martin Terrier, stabilité et polyvalence

L'an passé, Rennes a devancé Lille au classement. Cette saison, les deux équipes vont être à la lutte pour les places européennes. Le transfert de Martin Terrier est le symbole d'un club breton qui veut s'imposer dans le haut du classement de la Ligue 1. A l'image de sa recrue, le Stade Rennais est discret mais ambitieux. Ensemble, ils ont de belles perspectives d'avenir. Ca tombe bien, les deux parties sont liées pour les cinq prochaines années. La preuve que la direction du club breton compte sur son nouvel attaquant pour longtemps. Et cette stabilité pourrait service de déclic à l'ancien joueur du LOSC.



Depuis son départ de Lille en 2017, il a changé de clubs à trois reprises. Prometteur à Strasbourg, le Bleuet a été intéressant à Lyon. Avant de devenir incontournable à Rennes ? C'est le projet. Capable d'évoluer sur les deux ailes, le joueur de 23 ans a même été testé en pointe par Julien Stéphan durant la préparation. La preuve que le jeune entraîneur breton compte faire de Martin Terrier son homme à tout faire. Une marque de confiance qui pourrait lui permettre de s'épanouir au sein d'une formation dans laquelle il sera un des seuls éléments à avoir une expérience de la Ligue des Champions. Un apport très intéressant sur la scène européenne mais aussi dans la course au podium. En quête d'une place dans le haut du classement, Rennes a peut-être trouvé le joueur idéal pour remplir ses objectifs.