Pour Tudor, la faute de Gigot sur Neymar méritait un carton jaune

Des situations qui auraient pu engendrer un penalty, une expulsion : l'Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche dernier, à l'occasion d'un Classique très rythmé (victoire 1-0 des champions de France). Après ce match, plusieurs supporters de l'OM criaient à l'injustice suite aux décisions de Clément Turpin. Très lisse dans chacune de ses interventions sur le sujet depuis son arrivée en France, Igor Tudor a quelque peu haussé le ton...

"Je n'ai pas lu les journaux, mais comme après un gros match, on en parle toujours beaucoup, a reconnu le Croate. Il est vrai que mon avis était peut-être un peu exagéré, il n'a pas été aussi bon que je l'avais vu, on peut s'arrêter comme ça sur ce débat."

"Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que l'arbitre va être influencé par des joueurs qui vont lui mettre la pression en parlant, a continué l'entraîneur de l'OM. Sa décision ne changera pas. Le carton rouge, c'est vrai que sa décision vient d'une intention, car même si Samuel (Gigot) n'a pas pris le joueur son intention était mauvaise selon lui. La seule chose que je peux dire sur ça, si Neymar avait eu une réaction normale à la faute, sans se jeter par terre et faire une scène, l'arbitre n'aurait pas donné un carton rouge mais un jaune. C'est mon avis, je pense que ça change la donne cette réaction exagérée et l'arbitre a marché dedans. Car Samuel ne l'a pas touché", a conclu le technicien.