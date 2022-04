Marseille : Sampaoli s'attend à « un match intense »

Engagé dans une fin de saison très alléchante sur deux tableaux, l'Olympique de Marseille va dans un premier temps devoir négocier un nouveau gros rendez-vous ce jeudi soir. En effet, à De Kuip, les Phocéens ont rendez-vous avec Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence (21h), avant le match retour dans une semaine à domicile. Avant de les défier à Rotterdam dans leur antre, Jorge Sampaoli a entre autres été interrogé sur l'actuel 3eme de l'Eredivisie, et plus précisément sur leur entraîneur néerlandais Arne Slot. « C'est un entraîneur dont je connais davantage les équipes que la personnalité. Je l'aime beaucoup. Il donne la priorité à l'idée d'être dans le camp adverse. Il aime le jeu, le pressing dans le camp adverse, la haute intensité », a notamment expliqué l'Argentin à ce sujet, dans des propos repris par L'Equipe.

« Ne pas être aspiré par leur pression »

« L'OM et Feyenoord, ce sont deux équipes qui ont la possibilité d'avoir le ballon. Celui qui aura le plus la possession se créera plus d'occasions. Mais Feyenoord, ce n'est pas que cela. Leurs transitions dangereuses à l'intérieur sont remarquables, ils mettent beaucoup de vitesse. Cette équipe gère bien les temps de jeu. Il ne faudra pas être aspiré par leur pression. On essayera aussi de récupérer vite le ballon. Ce sera un match intense, dans un stade qui va beaucoup pousser, il faudra en faire abstraction, a par la suite confié Sampaoli, face à la presse. (...) Recevoir au match retour ? La seule chose qui change, c'est qu'il faudra se qualifier chez nous, devant notre public, jeudi prochain. Cela suppose une aide émotionnelle, mais aussi une certaine obligation. Notre équipe est froide à l'extérieur, un retour à l'Orange Vélodrome, cela change un peu la donne. » Par ailleurs, l'Argentin a laissé entendre que Steve Mandanda fêtera bien son 100eme match européen.