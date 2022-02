C'est en Ligue Europa Conférence que Steve Mandanda s'est rappelé au bon souvenir de son coach. Dépossédé de son statut de titulaire en début de saison au profit de Pau Lopez, le champion du monde tricolore a saisi la petite chance que lui a proposé Jorge Sampaoli lors des matchs de barrage face à Qarabag pour briller. Et pour le technicien argentin, le choix n'est plus vraiment simple à la veille du match entre Marseille et Troyes (17h05, 26eme journée de Ligue 1).



Samedi en conférence de presse, l'Argentin a reconnu le dilemme auquel il fait face. "Steve reste sur deux excellentes prestations, et cela ne nous rend pas les choses faciles." Autrement dit, Mandanda a refait une grosse partie de son retard sur son concurrent au poste de gardien titulaire de l'OM. Et son entraîneur n'est finalement pas si mécontent de la situation : "Ça nous rend heureux de le voir comme ça. On va avoir la possibilité d'opérer un turnover devant la cage sans aucun problème."

Pas de hiérarchie ?

Quant à connaitre le nom du titulaire face au Troyen, il faudra encore un peu de patience. Jorge Sampaoli assure en tout cas que l'ambiance est bonne entre Mandanda et Lopez, lui qui se refuse toujours à établir une hiérarchie officielle. "Il n'y a pas de compétition pour l'un ou pour l'autre", a-t-il affirmé.