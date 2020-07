Marseille : Qui est Pape Gueye ?

[𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗱𝗲] : 01010000 01100001 01110000 01100101 00100000 01000111 01110101 01100101 01111001 01100101 🖥👾 #DroitAuBut pic.twitter.com/HDp2pguHCT

Gueye lance une nouvelle ère

Gueye déjà en évidence

Décidément, rien n’est jamais simple avec l’OM. Alors que Pape Gueye était en fin de contrat le 30 juin 2020 et que le club pouvait donc négocier avec lui depuis le début d’année, Marseille s’est une nouvelle fois réveillée un peu tard. Entre-temps, son nouveau joueur s’était engagé avec Watford pour cinq ans. Si le milieu de terrain a depuis déclaré ne pas vouloir mettre les pieds dans la banlieue londonienne et a signé un contrat de quatre ans avec l’équipe d’André Villas-Boas, le club olympien et le joueur pourraient finir par avoir quelques soucis sur le plan juridique avec les Hornets. En attendant que la situation se règle, l’ancien du Havre ressemble fortement à une des bonnes pioches de l’été.Il faut dire qu’entre son prix, gratuit pour le moment, son âge (21 ans), son profil de milieu relayeur ou sentinelle et son potentiel, Gueye semble cocher de nombreuses cases pour intégrer au mieux la seconde phase du projet phocéen, où le trading sera bien plus important. Auteur d’une quarantaine de matchs depuis son arrivée au Havre, dont plus de la moitié durant le dernier exercice, le natif de Montreuil s’est petit à petit imposé comme un élément essentiel pour Paul Le Guen la saison dernière avec les Normands. S’il pèche encore au niveau de ses statistiques, avec seulement deux passes décisives à son compteur, son rendement a attiré l’attention de nombreux clubs, dont Angers, Nantes et Villarreal.Doué techniquement, dans la récupération du ballon, via ses interceptions et son pressing, et dans la relance, notamment sur les longs ballons, le gaucher pourrait profiter d’un départ d’un des milieux marseillais pour rapidement grappiller du temps de jeu avec son nouveau club. Une chose est sûre, à peine arrivé à Faro (Portugal), où le club est actuellement en stage de préparation, Gueye a fait parler de lui dès son premier entraînement. D’un superbe enchaînement face à Saîf-Eddine Khaoui, le nouveau venu a enthousiasmé le staff olympien, et notamment Ricardo Carvalho, l’assistant d’AVB. Reste désormais au numéro 22 à confirmer lors de ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs.