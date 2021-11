Marseille : Payet s'exprime sur les Bleus et le choc contre Lyon

𝗡°🔟@dimpayet17 est à nouveau élu #OlympiendumoisPUMA le deuxième cette année qui vient récompenser un début de saison exemplaire de notre capitaine 💪🔥 pic.twitter.com/Rq3f9HzZys

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 19, 2021

« J'ai toujours eu un rapport particulier avec les Lyonnais »

Auteur d'un bon début de saison avec l'Olympique de Marseille (six buts et trois passes décisives), Dimitri Payet a logiquement vu nom être à nouveau associé à l'équipe de France. En conférence de presse, le numéro 10 des Phocéens a notamment donné son avis sur le sujet, mais a surtout été interrogé sur le choc de 14eme journée de Ligue 1 entre son club et Lyon, qui se déroulera dimanche (20h45) au Groupama Stadium. « Le Bleus ? Non, je n'ai pas tiré un trait.(...) Après, il y a un sélectionneur, qui fait des choix justifiés, l'équipe tourne très bien, on a de très bons joueurs dans ce secteur-là, les places sont très chères », a confié sur le sujet le capitaine olympien, alors que le duel contre Lyon est dans toutes les têtes.« On a beaucoup plus de mal à s'imposer en terres lyonnaises. On reste sur un match référence à domicile (en novembre 2019, 2-1), mais il faut aussi aller prendre des points à l'extérieur si on veut continuer sur notre lancée cette saison. (...) À nous d'imposer notre jeu, comme on essaye de le faire chaque week-end, et de prendre des points face à un concurrent direct.Le Classique reste le Classique, mais la rivalité Lyon - Marseille a maturé, le PSG, quand on regarde le classement, est loin devant, a par la suite expliqué Payet, forcément très attendu pour ce choc. (...) Nous sommes deux équipes se battant pour la C1 derrière le PSG.L'Olympico, les meilleurs ennemis, tous les événements lors de ces rencontres au fil des années... On doit se préparer pour faire un gros match. »