Marseille : Milik de retour contre Montpellier

Les caméras l’ont montré enthousiaste quand Dimitri Payet a signé son chef d’œuvre jeudi soir à Marseille contre le PAOK Salonique. Présent aux côtés du président de l’OM Pablo Longoria, Arkadiusz Milik a assisté à la prestation de ses coéquipiers en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Redescendra-t-il plusieurs étages pour retrouver la pelouse du stade Vélodrome dimanche soir contre Montpellier ? La tendance est à l’optimisme si l’on en croit les propos de Jorge Sampaoli. « Milik s’est entraîné aujourd’hui. Il est à la dernière étape de récupération », a déclaré vendredi l’entraîneur olympien devant la presse.

Blessé à l’occasion de la dernière trêve internationale, l’attaquant polonais n’a plus joué depuis le 20 mars contre Nice (2-1, 29e journée de Ligue 1) où il avait marqué. Le retour d'Arkadiusz Milik arrive plutôt bien dans l’optique du quart retour en Grèce. Cédrik Bakambu a pris un coup au genou contre le PAOK et Gerson, Kamara et Dieng seront suspendus à Thessalonique.