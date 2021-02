Marseille : Luis Henrique, la pépite mûrit

La pépite. Le fameux mot qu'André Villas-Boas n'aurait jamais dû prononcer et qui colle encore aux chaussures du pauvre Luis Henrique, gamin de 19 ans qui n'avait pas demandé grand-chose... Le remplacement du coach portugais par Nasser Larguet lui a offert comme une remise des compteurs à zéro, en plus du contexte global où, malheureusement pour l'OM, il y a désormais bien d'autres chats à fouetter que de se moquer de Luis Henrique car il n'est pas (encore ?) le nouveau Neymar que certains avaient promis...

Si l'entraîneur intérimaire a sorti son jeune attaquant à la mi-temps lors du dernier match à Nantes, car il jouait trop dos au but au lieu de prendre la profondeur comme il le lui avait demandé, il y a tout de même une avancée majeure.

Une belle action initiée par @dimpayet17 et Luis Henrique pour la finition parfaite de Saïf-Eddine Khaoui 💥

Le résumé d'#OMOGCN 👉 https://t.co/cF9pG1rsIK pic.twitter.com/DLU9DlhlwD



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 17, 2021

Un Luis Henrique appliqué en ce début de semaine 🇧🇷💪 pic.twitter.com/gdwQWD4JWZ

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 15, 2020

En effet, pour sortir à la mi-temps, il faut déjà être titulaire, ce qui est une révolution dans le début de parcours de Luis Henrique à Marseille. "Il a de belles qualités, on sent chez lui de la puissance, de la vitesse et de la technique", assurait Larguet il y a près de trois semaines, en conférence de presse, avant la qualification de l'OM à Auxerre en Coupe de France (0-2). "Il a pris des risques lors de son entrée face au PSG, il a sa chance." Et les paroles se sont incontestablement traduites par des actes chez le formateur en chef : effectivement titularisé à Auxerre, où il était aussi sorti à la pause, il vient de(et pour la troisième fois en quatre matchs).Villas-Boas, lui, ne l'avait titularisé qu'une fois, en Ligue des Champions contre Porto (0-2). Pour le reste, il avait dû se contenter de(quatre en Ligue 1) et un total de 83 minutes de jeu. Sur les six matchs depuis l'arrivée de Larguet, il n'y a qu'à Bordeaux qu'il n'est pas entré, dans les circonstances que l'on sait avec un 0-0 à défendre en double infériorité numérique durant la dernière demi-heure... Sa passe décisive pour Khaoui face à Nice (3-2) a enflammé les supporters olympiens. Peut-être avec un peu d'exagération, mais pas plus, finalement, qu'au moment de sa signature. Bien au contraire.