Marseille : Le conseil de Waddle aux dirigeants

L’Olympique de Marseille a quitté cette semaine la Ligue des Champions sur un bilan particulièrement néfaste. En six rencontres, les Phocéens se sont inclinés à cinq reprises. Des résultats catastrophiques et qui ont mis en évidence les limites de cette équipe. Les vice-champions de France n’ont pas affiché le niveau qui sied à une compétition aussi prestigieuse, et en particulier sur le plan offensif. Les Marseillais n’ont inscrit que deux buts en 540 minutes jouées, et ils l’ont été sur pénalty à l’occasion de la rencontre contre l’Olympiakos.



C’est trop peu pour espérer exister sur la scène continentale, et c’est le constat que dresse notamment leur ancienne star, Chris Waddle. Dans un entretien accordé à La Provence, l’Anglais a indiqué que l’OM a un besoin d’urgent d’un neuf de qualité et efficace, vu que Dario Benedetto et Valère Germain peinent à remplir ce rôle. « Il ne suffit pas d’être très solide derrière. Vous devez aussi être très bon en contre-attaque. L’OM l’a fait de fois, mais si dans l’effectif il y avait un buteur comme Agüero, Jesus, ou même Ferran Torres, ça changerait tout…Vous devez avoir un numéro neuf au top », a-t-il confié.

« Il leur faut un buteur qui met 25 buts par saison »

L’ex-idole du Vélodrome estime que tout n’est pas à jeter chez les Phocéens et qu’avec un avant-centre productif l’équipe d’André Villas-Boas pourrait se rapprocher du haut niveau européen. « Thauvin est bon, Payet revient bien et il peut toujours éclairer le jeu, mais ce n’est pas un numéro neuf. L’OM doit avoir un buteur qui plante 25 buts par saison, a-t-il insisté. Ils en ont besoin pour progresser. Quand je jouais avec Jean-Pierre Papin, l’OM avait ce numéro neuf. »



Tout en indiquant que Marseille a encore des paliers à franchir en dehors des frontières françaises, Waddle voit très bien son équipe venir se mêler à la course au titre en Ligue 1 : « L’OM doit se concentrer sur le championnat. Ils peuvent peut-être lutter pour le titre, si Paris, qui veut désespérément gagner la Ligue des champions, perd trop de forces en Europe. L’OM en était proche la saison dernière. Et si le championnat est une distraction pour Paris, l’OM doit essayer de lutter pour le titre. Ce serait fantastique que l’OM soit champion de France à nouveau ! En principe, Paris ira au bout, mais Marseille a un coup à jouer. »