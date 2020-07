Marseille : Le Bayern Munich et Stuttgart pour clôturer la préparation ?

Après sa victoire face au FC Pinzgau ce dimanche sur le score de 5 buts à 1, l’Olympique de Marseille va poursuivre sa préparation face aux Allemands de Heimstetten (D4) et aux Slovaques du FC Dac (D1). Des adversaires modestes qui devraient permettre aux Olympiens d’engranger un maximum de confiance avant d’entamer la seconde partie de la préparation qui s’annonce plus coriace. En effet, selon les informations de La Provence, l’OM devrait affronter deux clubs allemands (le Bayern Munich et le VFB Stuttgart) avant la reprise de la Ligue 1.

L'OM se déplacera à Munich

Sauf changement, le 31 juillet, les joueurs d’André Villas Boas se rendront à Munich pour y défier le Bayern. Les Bavarois, qui viennent de fêter leur 30eme titre de champion d’Allemagne, seront en pleine préparation de leur 8eme de finale retour de Ligue des champions, prévu le 8 août face à Chelsea. Un autre obstacle allemand se dressera sur la route de l’OM. Celui-ci s’avérera plus accessible puisque le VfB Stuttgart, qui remonte en Bundesliga, est attendu au stade Parsemain d’Istres le 14 août. Entre-temps, le 5 août, les Olympiens pourront se jauger face à leurs voisins de Montpellier. Pour rappel, l’Olympique de Marseille démarrera sa saison le 23 août prochain face à Saint-Étienne pour la 1ère journée de championnat.