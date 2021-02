Marseille : Larguet vise la qualification en Ligue Europa

Christopher (Rocchia) est encore en soin. Tous les autres sont aptes. Amavi, il faut y aller progressivement. Il va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la compète. Je vais voir pour demain combien de temps je vais pouvoir le faire jouer", a expliqué le coach de l'OM.

La sixième place, conforme au statut des joueurs de l'OM

Avant le déplacement de Marseille à Nantes, samedi après-midi en Ligue 1 (17 heures), Nasser Larguet a tenu une conférence de presse, ce vendredi après-midi. Il a annoncé notamment qu'il serait compliqué de pouvoir s'appuyer sur Arkadiusz Milik, touché à la cuisse.Boosté par une victoire obtenue face à Nice, mercredi soir à l'Orange Vélodrome (3-2) , l'Olympique de Marseille est remonté à la sixième place du championnat de France de Ligue 1. Et en ce qui concerne la fin de saison, Larguet a déjà fixé l'objectif, une qualification en Ligue Europa.On a montré qu'on était capables, malgré la série négative, de revenir à la sixième place, avec encore un match en retard qui peut nous propulser dans le Top 5. Si on est autant concentrés, si on continue de progresser dans la maîtrise collective, à la fois sur le plan défensif que sur le plan offensif, l'équipe a son mot à dire. Je leur ai dit hier qu'ils étaient dans la normalité, que cette place était conforme à leur statut, qu'ils peuvent aller encore plus haut", a-t-il expliqué.Par ailleurs, il a jugé qu'il était maître de ses choix au niveau des compositions d'équipe effectuées. "On montre qu'on a un effectif intéressant, au sein duquel on doit installer une concurrence., a clamé Larguet, qui avait titularisé Khaoui, Dieng et Luis Henrique, face à Nice.