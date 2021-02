Marseille : La ministre déléguée aux Sports compte s'entretenir avec Eyraud

Les supporters sont l’âme du club.

Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice.

J’ai écrit à @jheyraud pour qu’il calme le jeu. pic.twitter.com/UFohszVj3f

Roxana Maracineanu va appeler Eyraud

Les supporters marseillais sont plus que remontés contre les dirigeants du club phocéen. Trois semaines après les incidents à la Commanderie, les tensions règnent toujours et la situation est loin de s'améliorer. Malgré l'annonce du projet « Agora OM », qui est censé réunir le club et ses supporters, rien n'y fait. Ces derniers vont même jusqu'à se désabonner des comptes officiels du club sur les réseaux sociaux pour montrer leur colère. De plus, Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, a eu quelques propos à l'encontre des supporters plutôt surprenants. A tel point que plusieurs figures marseillaises, dont le maire, n'ont pas vraiment apprécié ces déclarations et ont affiché leur soutien aux associations de supporters. Désormais, c'est au tour du gouvernement de s'en mêler.Invitée sur France Info ce vendredi matin, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu s'est exprimée sur le sujet. Evidemment, elle condamne les incidents survenus au centre d'entrainement de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, elle condamne également les propos de Jacques-Henri Eyraud : « Je tiens beaucoup à ce qu'on respecte les supporters ». Elle ajoute que « les supporters étaient là avant que les dirigeants de Marseille ne soient là, ils seront encore là pendant des années, et il faut les respecter. Il faut aussi les associer, trouver des terrains d'entente et de discussions et pourquoi pas les impliquer à la gouvernance du club. C'est-à-dire pouvoir donner leur avis au moment des prises de décisions sur des joueurs ou des entraîneurs ». Par conséquent, Roxana Maracineanu compte appeler le président de l'OM dans la journée du vendredi, histoire d'avoir une petite discussion avec lui. La suite au prochain épisode.