L’OM traverse actuellement une passe délicate. Les Phocéens restent sur trois défaites de rang en championnat. Un rendement décevant et qui poussent certains à s’interroger sur ce qui cloche au sein de cette équipe. Un ex-coach olympien estime que le bât blesse au niveau des remplaçants.

Tudor n’aura pas la tâche facile à l’OM

Gérard Gili, ancien coach marseillais et qui avait été le premier à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, juge que ceux qui sortent du banc n’ont pas la bonne attitude une fois sur le terrain. « La difficulté du poste d’entraîneur à ce niveau, c’est d’arriver à concerner tout le monde sachant que c’est extrêmement difficile de concerner un joueur qui joue pas, a-t-il confié lors d’une intervention sur Débat Foot Marseille. Arriver à lui faire faire des bouts de matchs en pensant que le joueur va être motivé pour faire la différence c’est quelques fois très compliqué à aller rechercher. Là quand on voit l’attitude de certains joueurs qui rentrent dans les dix dernières minutes, on s’aperçoit qu’ils ne changeront rien. Ils n’ont pas cette attitude, cette agressivité qui les fait rentrer pour bousculer les choses, ils rentrent parce qu’on leur dit de rentrer, ils ne sont pas dans l’attente de quelque chose ». Parmi les joueurs incriminés, il y a l’ancien capitaine Dimitri Payet ou encore le Brésilien Gerson, dont le père vient de prendre la parole pour menacer la direction et le staff marseillais. Gili a enchéri en indiquant que la principale tâche d’Igor Tudor réside donc dans la nécessité de ressouder le groupe et impliquer tout l’effectif dans le projet commun. « La difficulté numéro 1 pour un coach elle est là : les quelques joueurs qui jouent ça va mais ceux qui jouent pas, pour les rendre psychologiquement aussi opérant que ceux qui jouent c’est très très compliqué », a-t-il ajouté.