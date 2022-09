Au moment de prolonger son contrat le 10 décembre dernier, Bamba Dieng ne s'imaginait sûrement pas que sa situation se dégraderait à vitesse grand V quelques mois plus tard à l'Olympique de Marseille. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor en remplacement de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen, l'attaquant sénégalais a brusquement chuté dans la hiérarchie au point de ne plus être utilisé, ni même convoqué par son entraîneur. A deux doigts de quitter le club lors du mercato, le joueur est finalement resté. Et les choses ne s'arrangent pas puisqu'il ne figure pas sur la liste des joueurs à enregistrer pour la Ligue des Champions.



L'UEFA a d'ailleurs publié cette fameuse liste ce dimanche. Pour disputer la phase de poules de la compétition européenne, l'Olympique de Marseille a décidé de se passer des services de Bamba Dieng et n'a donc pas couché son nom sur le papier. Vingt joueurs sont retenus par le staff marseillais qui a également décidé de faire sans Cédric Bakambu et Isaak Touré, respectivement recrutés l'hiver dernier et cet été. Pour rappel, Marseille était limité dans le nombre de joueurs en raison de sa sanction sur le non-respect du fair-play financier remontant à 2018.

Ouverture belge

Quant à Bamba Dieng, le calvaire se poursuit et le futur ne s'annonce pas rose pour les mois à venir s'il reste à l'OM. Un départ in extremis reste d'actualité et selon L’Équipe, le club belge du Royal Antwerp serait sur le point de dégainer une offre estimée à sept millions d'euros. S'il souhaitait au départ rester en France, l'homme de 22 ans pourrait bien profiter de cette porte de sortie.