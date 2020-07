Marseille : Deux matchs amicaux seront diffusés sur Twitch

L'Olympique de Marseille annonce que le club va diffuser ses deux prochains matchs amicaux... sur Twitch ! pic.twitter.com/mlt7LNhZN2

— Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) July 16, 2020

Une première pour une équipe de Ligue 1

« À jamais les premiers. » Cette devise qui est chère aux supporters marseillais prend tout son sens avec la nouvelle information qui vient de tomber ce jeudi. En effet, l’OM va diffuser ses deux prochains matchs amicaux face au FC Pizgau (dimanche 19 juillet, à 18h30) et le SV Heimstetten (mercredi 22 juillet, à 19h) sur la plateforme de streaming Twitch. Une première pour un club français.Du côté de l’entreprise américaine, on se félicite d’être la première plateforme de streaming à diffuser un match d’une équipe de Ligue 1. « C’est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d’un club de Ligue 1 sur sa plateforme. Nous sommes très fiers d’accompagner l’Olympique de Marseille dans ses matchs de préparation pour la prochaine saison. Les fans de football ont pu suivre leurs stars préférées sur Twitch pendant le confinement et peuvent continuer de supporter leurs clubs sur la plateforme », a annoncé Corentin Dubois, Partnership Manager chez Twitch.