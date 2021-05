Marseille aussi dévoile son nouveau maillot

"𝗟𝗮 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝘂 𝗻'𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗲𝘂𝗹, 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼𝘂𝘁 : 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 💙" 💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗶 𝗠𝗲𝗰𝗼 @pumafootball │ #MarseilleDansLeSang pic.twitter.com/vqXb108zC8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2021

Communiqué de l'OM

Un maillot fait avec le cœur, pour tous les Marseillais.

Pour la saison 2021-2022, PUMA et l’Olympique de Marseille ont souhaité rendre hommage à une période historique du club qui fut un marqueur dans le chemin qui a conduit les Olympiens au sacre européen. Reprenant le blanc identitaire du club, le nouveau maillot réinterprète le col V d’époque et les bandes bleues sur les manches apportent de la modernité. Des empiècements bleus sur les flancs rappellent ces bandes en donnant puissance et fluidité à la nouvelle tenue domicile. Présentes au niveau de la nuque, les armoiries de la ville accompagneront les joueurs de l’Olympique de Marseille tout au long de la saison faisant honneur au patrimoine marseillais.

Un maillot à la pointe de la technologie.

PUMA a développé des maillots authentiques, des maillots réplicas et des shorts en fibre de polyester recyclé. Les autres gammes PUMA x OM de la saison 2021-2022 seront également en fibre de polyester recyclé ou en coton organique. Ces produits seront identifiés grâce à une étiquette "FOREVER BETTER - Contains recycled materials”. Les maillots authentiques (Slim fit) sont portés par les joueurs lors des rencontres. La conception technologique des maillots a été retravaillée pour qu’ils accompagnent les mouvements du joueur pendant l’effort. Les coutures du maillot ont été placées en fonction des zones de mobilité corporelle pour maximiser l’harmonie entre le joueur et son maillot comme le col V dessiné au laser.

Ils ont été développés pour optimiser le confort, la performance et pour maximiser la respirabilité. Cette version du maillot dispose d’un body mapping en mesh dans le dos et de la technologie DryCELL garantissant une régulation optimale de la température du corps.

Les maillots replica (Regular fit) sont confectionnés avec la technologie dryCELL qui régule la température du corps. La construction est en mesh pour optimiser le confort et la respirabilité. Une construction optimisée a été conservée avec des coutures du maillot placées en fonction des zones de mobilité corporelle pour maximiser l’harmonie entre le joueur et son maillot.