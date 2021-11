Marseille : Ambitieux, McCourt ne compte pas vendre le club

Après un début d'année compliqué du côté de Marseille, le calme est revenu, grâce notamment au travail de Pablo Longoria, et les résultats suivent. De quoi ravir Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, qui ne manque pas d'ambition pour la saison en cours. « Notre but est d’être le podium à la fin de l’année et de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je serai très déçu si on ne le faisait pas. Je crois que l’équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. Chaque match est un match difficile, un grand match et il faut bien jouer. Mais on a les talents, l’ambition et entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, je pense qu’on va y arriver. Je suis très heureux de l’équipe et de la façon dont ils travaillent pour l’instant. Marseille c’est une ville de gens qui se battent et qui surmontent les défis. Je crois qu’on sera sur le podium à la fin de la saison », a notamment expliqué l'Américain, alors que l'OM est actuellement 4eme de Ligue 1 avec 23 points.



« Je suis là, je suis propriétaire du club »

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux, a par la suite réagi McCourt, par rapport à des rumeurs tenaces sur une possible vente du club ces derniers temps. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas. »