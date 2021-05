Marseille : Amavi va prolonger, Thauvin vers les Tigres ?

Deux dossiers chauds de la saison marseillaise semblent se rapprocher de leur épilogue. En fin de contrat dans quelques semaines, Jordan Amavi serait proche de prolonger son contrat, quand Florian Thauvin pourrait lui quitter le club, d'après L'Equipe et RMC. Arrivé en 2017 en provenance d'Aston Villa pour 10 millions d'euros, le latéral gauche français va rapidement prolonger de quatre ans, soit jusqu'en 2025, avec l'Olympique de Marseille. En contact avec des clubs de Premier League, comme Arsenal et Crystal Palace, le natif de Toulon voulait rester et Jorge Sampaoli, le nouvel entraineur phocéen, semble compter sur lui, quand il en aura fini avec ses pépins physiques. Blessé depuis mi-décembre, le latéral gauche a en effet presque pas joué depuis à cause de problèmes à un mollet, puis à une cuisse. De retour à l'entraînement avec le groupe marseillais depuis la semaine dernière, le numéro 18 pourrait bien retrouver les terrains rapidement, et pourquoi pas dès ce dimanche à Saint-Etienne (13h00).

Thauvin tenté de rejoindre Gignac



En revanche, Thauvin se rapproche de la sortie. Au club depuis 2013, à part un court passage en Angleterre à Newcastle, l'ailier droit ne serait pas contre un nouveau défi... au Mexique. Après avoir récupérer André-Pierre Gignac en juin 2015, les Tigres de Monterrey serait en passe de s'offrir le champion du monde français. Pour l'heure, l'Orléanais dispose d'une très belle offre de leur part, à savoir un contrat de cinq ans, avec une prime à la signature et un important contrat à la clef. Malgré l'envie de Sampaoli de le conserver et une offre de prolongation mi-avril de la part de Pablo Longoria, le président de l'OM, Thauvin semble plus que jamais proche de quitter le club pour le Mexique. Un choix qui surprendrait en interne, mais qui s'expliquerait par ses exigences salariales. Si des clubs, comme l'AC Milan, le FC Séville, Leicester et... Lyon se sont montrés intéressés, le joueur est d'accord avec les Tigres. Désormais, seul un renversement de situation pourrait empêcher l'un des clubs de Monterrey de signer un gros coup sur le marché des transferts.

Sampaoli souhaite garder Thauvin