Marseille : Akhenaton veut remixer « Jump »

Depuis 1986, l’Olympique de Marseille a pris pour habitude de pénétrer dans son stade avec la musique « Jump » du groupe de rock américain, Van Halen. Devenu indissociable de l’image de l’Orange Vélodrome et de l’OM, ce hit possède une résonance particulière pour de nombreux fans à travers le globe. Néanmoins, ce morceau ne convient pas à tout le monde. Dans un entretien accordé à l’Équipe ce dimanche, Akhenaton, leader du groupe de rap marseillais IAM, a donné son avis sur le sujet.

« On va la déboulonner, cette musique, elle m’horripile ! Les années 1980, ce n’est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer Jump pour en faire un rap, on va mettre un peu de basse là-dedans ! Avoir notre musique sur l’entrée des joueurs, ce serait un aboutissement », a ainsi déclaré le rappeur de 45 ans dans les colonnes de l’Équipe. Cependant, l’idée n’a pas l’air d’emballer les supporters olympiens. Attaché à ce morceau, ces derniers n’ont pas hésité à mettre en porte à faux l’idée d’Akhenaton. Du côté du club olympien, Jeremy Nguyen Costa, head of production de l’Olympique de Marseille, a déclaré qu’il « n’a jamais été question de changer Jump » sur ses réseaux sociaux ce dimanche. Les Marseillais peuvent souffler, ils pourront encore frissonner de longues années avec le morceau de Van Halen.