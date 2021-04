Marquinhos, un retour qui s’étire

Pas de surprise pour Marquinhos. Le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos n'est pas dans le groupe convoqué par l'entraîneur Mauricio Pochettino pour affronter l'ogre du Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes, pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le club francilien en dit plus sur la durée d'absence de l'ancien joueur de la Roma.



🆗✔️ Le groupe parisien 🆚 Bayern Munich#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗕

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

Les Italiens de retour

"Suite à une lésion aux adducteurs droits, la reprise de l'entraînement s'effectuera dans 12 jours selon l’évolution", peut-on lire sur le communiqué officiel de Paris. Marquinhos sera donc absent face au Bayern et ne sera pas non plus de la partie contre Saint-Etienne en Championnat, puis Angers, en Coupe de France. Mauricio Pochettino a convoqué 24 joueurs pour le choc face aux Bavarois, mais devra composer avec plusieurs absents. Blessé au mollet depuis la mi-mars, Layvin Kurzawa est lui aussi à nouveau forfait. "Il a repris la course et les appuis pour être présent avec le groupe jeudi". En revanche, double bonne nouvelle avec les retours des Italiens, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, touchés par le coronavirus à leur retour de sélection.