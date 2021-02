Marquinhos évoque les « chambrages » anti-PSG

Malgré son impressionnant bilan depuis le début de l’ère QSI, le PSG fait toujours objet de railleries adverses. Et au classement des clubs français les plus détestés, les Franciliens ne sont pas très loin du sommet. Ce traitement a de quoi les déstabiliser, mais ce n’est pas du tout le cas. Au contraire, les joueurs s’en nourrissent pour être encore meilleurs.

Marquinhos n’en veut pas aux Marseillais

Dans un entretien accordé à So Foot, Marquinhos, le capitaine de l’équipe, a indiqué que tout ça « fait partie du folklore » et qu’il faut savoir s’en détacher, ou alors l’utiliser comme une source de motivation pour bien performer. « Franchement, on ne s’attendait pas à ce que les Marseillais soient derrière nous le jour de la finale contre le Bayern. Ça aurait été vraiment surprenant, a-t-il affirmé dans un entretien à So Foot. Se réjouir des défaites du club rival fait partie du folklore du football. Plus jeune, j’ai moi-même célébré les échecs de Palmeiras autant que certaines victoires des Corinthians. Quand ton équipe ne peut pas gagner, il ne te reste plus qu’à prier pour que le rival ne le fasse pas non plus. Pour l’instant, Marseille est le seul club français à avoir remporté une Ligue des champions, et leurs supporters s’accrochent à ça. Leur célébration, c’était plus du soulagement que de la joie".