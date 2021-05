Marquinhos donne le ton avant la finale

"Je pense qu'on est expérimentés, on connaît l'importance de ce match de demain (mercredi). On a deux finales à jouer, demain c'est la première. On est focus sur ça maintenant. On connaît l'adversaire en face, il faut bien se concentrer car ça va être un grand choc, ils nous ont battus deux fois cette année". Présent en conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco, Marquinhos n'a pas mâché ses mots. Comme à son habitude, le capitaine du PSG a assumé ses responsabilités, avec un discours teinté d'ambition, de détermination et d'humilité.

"Une ambiance, une préparation, une atmosphère excitante qu'on sent déjà"