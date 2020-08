Vahid Halilhodzic pense à l'avenir. Même si les prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2022 n'ont pas encore été programmées, la faute à la pandémie de Covid-19, le sélectionneur du Maroc planche déjà sur ses prochaines échéances, qui opposeront les Lions de l'Atlas aux Fauves de Centrafrique. Si l'on en croit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, deux milieux de terrain binationaux, tous deux internationaux Espoirs dans le pays où ils évoluent, sont dans le viseur : le Germano-Marocain Abdelhamid Sabiri (Paderborn) et le Franco-Marocain Imran Louza (Nantes). Le premier est apparu à 24 reprises en Bundesliga cette saison (4 buts inscrits), quand le second, également titulaire, est bien connu de "coach Vahid", qui l'a eu sous ses ordres chez les Canaris. Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire France Football confirme une telle piste.

Huit joueurs de Botola surveillés

Les joueurs de Botola Pro ne sont pas négligées par le technicien franco-bosnien. Toujours selon Al Ahdath Al Maghribia, quatre éléments du Raja Casablanca seraient sur sa liste : le gardien de but Anas Zniti, le défenseur Badr Benoun, le meneur de jeu Abdelilah Hafidi et l'attaquant Hamid Ahaddad. Trois cadres du Wydad, le milieu défensif Yahya Jabrane et les offensifs Walid El Karti et Ismaïl El Haddad, y figureraient aussi, tout comme le latéral droit du Hassania d’Agadir, Abdelkarim Baaddi.