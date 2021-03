Combien de fois, depuis désormais près de neuf ans, a-t-il été dit et/ou écrit qu'il y avait un Paris Saint-Germain avec Marco Verratti, et un autre sans le petit milieu de terrain italien ? Qu'il est loin, le temps où Leonardo blaguait sur le nombre de journalistes présents à sa conférence de presse de présentation car ceux-ci attendaient... Zlatan Ibrahimovic. Arrivé dans l'anonymat en 2012 de Pescara, qui évoluait alors en Serie B, il est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, et ce depuis de longues saisons.







Thomas Tuchel le répétait encore peu de temps avant son départ : "Il change tout. Il est incroyable, on ne peut que l'aimer. Son état d'esprit ne change jamais, il donne toujours tout. C'est un leader." Au-delà de son caractère, c'est bien sûr son profil technique, si rare, qui reste sa signature n°1. Il est le seul milieu de terrain, parmi les cinq grands championnats européens, à afficher plus de 90 passes par match en moyenne (92). Et le nouveau plan de Mauricio Pochettino le concernant incite forcément à la gourmandise, en profitant aussi d'une vraie affirmation de Leandro Paredes a côté de lui.

"Avec le coach, je me sens plus libre, j'ai le droit d'aller où je veux sur le terrain, de trouver les espaces et d'être un peu plus haut, vient ainsi d'expliquer Verratti sur le site du club. Je suis arrivé plusieurs fois dans la surface, et c'est plus facile d'y faire la passe décisive. A Barcelone, je devais donner un ballon parfait à Kylian Mbappé, ce sont des choses que nous faisons à l'entraînement." Positionné en n°10 au Camp Nou, l'international transalpin a rayonné par son sens du timing et de la passe, en plus de son habituelle (et exceptionnelle) conservation de balle.





Sa fragilité physique demeure, et demeurera sans doute jusqu'à la fin de son carrière, son talon d'Achille. Encore avec cette énième petite blessure à l'entraînement, il y a quelques jours, cette fois au pied... Mais pour le PSG, la seule et unique question n'est pas de savoir si Verratti est une condition obligatoire pour un grand parcours en Ligue des Champions. Elle est simplement de savoir où l'aligner, en fonction des circonstances.