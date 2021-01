Marco Verratti entre dans la légende du PSG

Le Paris Saint-Germain s'est adjugé son 9e Trophée des Champions consécutif - le 10e de son histoire - en s'imposant mercredi contre l'Olympique de Marseille (2-1). Si Icardi s'est fendu d'une très belle prestation, Marco Verratti en a profité pour s'inscrire un peu plus dans la légende du club francilien. En effet, l'ancien joueur de Pescara est désormais le joueur le plus titré de l’histoire du Paris SG, devançant un certain Thiago Silva. Avec désormais 26 trophées dans sa vitrine (7 championnats, 5 Coupe de France, 6 Coupe de la Ligue et 8 Trophée des champions), Verratti avait des raisons de célébrer mercredi soir.

Une première pour Florenzi

Une armoire à trophées impressionnante, qui contraste avec le bilan de certains. Ainsi, Alessandro Florenzi a décroché face à l'OM le premier trophée de sa carrière, tout comme Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur. Marquinhos, capitaine du PSG, a disputé son 300e match avec le maillot rouge et bleu. Le Brésilien est désormais le 10e joueur le plus capé de l’histoire du club. A un match d’Edison Cavani (301) et pas loin de Bernard Lama (318).