Maracineanu a écrit aux supporters

"Vivre votre passion plus intensivement"

Après avoir pris part il y a deux semaines à une réunion de l'Instance nationale du supportérisme, un groupe de dialogue qui rassemble les acteurs du monde des tribunes ainsi que les autorités, Roxana Maracineanu s’était dite. Des sujets qui ont beaucoup fait réagir et que la ministre des Sports a de nouveau évoqués dans un courrier envoyé à l'ensemble des groupes, associations et supporters et dévoilé ce mardi."J'espère assister, à vos côtés et dans nos stades, dans nos enceintes sportives, à des matches dès la fin juillet", écrit-elle d’abord, rappelant également que "le supporter a des devoirs", mais aussi "des droits". "Si vous, supporters, et vos clubs y êtes favorables,, dans le même esprit des premières initiatives mises en place cette année au Havre et à Angers en lien avec la Ligue de football professionnel", poursuit-elle."L'objectif est de vous permettre de vivre votre passion plus intensivement et d'animer avec ferveur les rencontres sportives (…) Je reste évidemment à votre écoute et à celle de vos représentants ; continuons à porter ensemble ces transformations qui nous tiennent à cœur. Sachez queet que vous puissiez continuer à faire valoir vos droits et votre engagement auprès des institutions publiques et sportives, au niveau national et territorial."