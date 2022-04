Mandanda de retour dans les buts

"L'idée est de répéter le même format", a expliqué le technicien argentin de l'Olympique de Marseille, en conférence de presse, après s'être vu demandé s'il allait à nouveau aligner "Il Fenomeno" en championnat avant de le faire jouer en coupe d'Europe, comme il l'avait fait en le retenant pour le match contre Montpellier le 10 avril au Vélodrome avant le quart de finale retour européen au PAOK Salonique le 14. Si Lopez a pris le dessus sur Mandanda en Ligue 1, c'est l'ancien capitaine de l'OM qui a été retenu par Jorge Sampaoli pour la Ligue Europa Conférence. Mais la répartition des rôles entre les deux gardiens a donc évolué depuis cette titularisation face à Montpellier pour le compte de la 31e journée de Ligue 1.

L'entraîneur argentin n'a cependant donné aucune indication vendredi concernant un retour en grâce de Mandanda à plus long terme. Les statistiques sont en tous cas favorables du Français face son homologue espagnol sur les dernières rencontres, avec un seul but encaissé en trois matchs contre quatre pour l'Espagnol en seulement deux sorties. Pau Lopez a en effet montré une certaine nervosité lors de ses deux derniers matches dans les buts marseillais, lors de la défaite 2-1 au Paris Saint-Germain dimanche et lors de la victoire 3-2 contre Nantes mercredi au Vélodrome.