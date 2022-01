Macron encense Mbappé

"Je suis sûr d'une chose: il continuera de nous étonner", écrit le chef de l'Etat dans une tribune publiée par le quotidien sportif à l'occasion de la sortie du classement des "30 qui font le foot français", dont la première place est occupée par l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain. Il souhaite au joueur de se constituer "le plus beau palmarès du football européen" mais aussi "de continuer à enchanter le public par ses gestes jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts magiques". Emmanuel Macron salue aussi le jeune homme de 23 ans qui, "loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, incarne le calme, l'ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules". "Ainsi Kylian Mbappé n'oublie-t-il jamais de revenir en Seine-Saint-Denis et en particulier à Bondy, là où pour lui tout a commencé et où il a créé une association sociale.

"Il a choisi le risque de l'engagement. Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays: Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes", ajoute le président. En concluant qu'il a "démontré les qualités des plus grands: lucidité, courage, résistance".