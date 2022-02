Lyon veut innover sur la maternité des joueuses

Gunnarsdottir (31 ans) est actuellement en phase de réathlétisation et n'a pas repris l'entraînement collectif. Le mois dernier, c'est l'internationale Amel Majri (29 ans) qui a annoncé sa grossesse, alors qu'elle est indisponible jusqu'à la fin de la saison en raison d'une grave blessure à un genou. De quoi alimenter les réflexions du club lyonnais. "Nous voulons montrer l'exemple et faire preuve d'innovation. C'est par la réflexion avec les actrices, les joueuses, mais aussi en regardant attentivement ce qui se fait à l'étranger que nous y parviendrons", a estimé le patron du club rhodanien en conférence de presse.

Celle-ci était destinée à l'origine à présenter officiellement aux médias l'internationale américaine Lindsay Horan, récemment recrutée en provenance des Portland Thorns (NWSL). "Et comme nous avons une tradition d'avoir pas mal d'étrangères dans l'effectif, il est très intéressant de l'évoquer avec elles. Parce que dans certains pays, du Nord, particulièrement, il y a une tradition de RSE (responsabilité sociale des entreprises, NDLR) qui est très avancée", a poursuivi le dirigeant. "Nous avons commencé à travailler sur ce sujet qui est nouveau pour nous. Nous faisons preuve de beaucoup d'humilité. Comment donner un cadre pour qu'une joueuse qui vient d'être maman puisse continuer sa carrière ? Nous allons être confrontés à ça avec Amel (Majri) ou même pendant son congé maternité", a ajouté de son côté, le directeur du football à l'OL, Vincent Ponsot.

"Nous avons élaboré un certain nombre de pistes partagées avec Sarah Gunnarsdottir pour encore les améliorer et les présenter au groupe. Il y a des choses innovantes et je pense que nous serons l'un des premiers clubs, en tout cas en France, à mettre en place ce type de dispositif pour permettre à une joueuse de s'épanouir et de continuer sa carrière tout en étant maman", a encore dit M. Ponsot, sans fournir davantage de précisions.

Fin 2020, la Fifa a imposé aux clubs de football engagés au niveau international de proposer aux footballeuses enceintes un congé maternité "d'au moins 14 semaines, dont huit après la naissance", rémunéré "au minimum les deux tiers du salaire contractuel" des joueuses. L'instance mondiale du football a également prévu les conditions de leur remplacement et de leur retour dans l'effectif afin de poursuivre leur carrière.