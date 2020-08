Lyon, une saison rouge du côté des départs ?

L'été touche à sa fin mais le mercato pourrait vraiment commencer pour l'Olympique Lyonnais. Les demi-finalistes de la Ligue des Champions lancent ce vendredi contre Dijon une saison sans échéance européenne. Une situation qui pourrait inciter plusieurs joueurs au départ malgré le beau parcours des hommes de Rudi Garcia en C1. A en croire ses déclarations après la défaite contre le Bayern Munich, Juninho en est conscient. D'ici au 5 octobre, Jean-Michel Aulas aura comme principal objectif de ne pas perdre trop de titulaires. A la vue des dernières rumeurs, cela s'annonce difficile....

Depay, un capitaine sur le départ ?

Trois ans et demi après son arrivée en France et à douze mois de la fin de son contrat, Memphis Depay pourrait s'en aller. Le capitaine lyonnais n'a toujours pas prolongé son bail et pourrait avoir l'opportunité de rejoindre un top club comme il le demande depuis si longtemps. Plusieurs clubs étrangers en ont conscience et pourraient en profiter. Ronald Koeman, son ancien sélectionneur aux Pays-Bas, aurait notamment fait de lui sa priorité pour Barcelone. Cette information du Guardian rend l'hypothèse d'un départ du joueur de 26 ans encore plus probable. Un peu plus tôt dans l'été, c'est le Borussia Dortmund qui avait été intéressé.

Les héros de la victoire sur Manchester City ont la côte

En plus de son capitaine, l'OL pourrait perdre sa pépite : Houssem Aouar. Le joueur qui vient d'être appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière a été incroyable cette saison et notamment durant le Final 8 de la Ligue des Champions. Ses récentes performances pourraient raviver l'intérêt de formations comme Manchester City, le Real Madrid ou Paris. Un autre joueur rhodanien qui s'est illustré à Lisbonne est suivi avec attention : Maxwel Cornet. L'Ivoirien de 23 ans aurait quelques touches à l'étranger et notamment en Allemagne. Lui aussi buteur contre Manchester City, Moussa Dembélé est toujours suivi par de grands clubs européens. Barcelone, en cas de départ de Luis Suarez, Manchester United et Tottenham pensent à celui qui était déjà surveillé de près quand il jouait au Celtic. Avec Lyon, il a confirmé au plus haut niveau mais n'aura pas l'opportunité de jouer une compétition européenne cette saison, et cela change tout pour tout le monde.