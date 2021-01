Lyon, une chance de champion d'automne

A l'issue d'une 19eme journée riche en rebondissements, l'OL a arraché le titre de champion d'automne. Pour y parvenir, les Gones ont eu besoin de s'employer sur la pelouse de Rennes (2-2). Menés de deux buts à un peu plus de dix minutes de la fin du match, ils sont revenus au score grâce à Memphis Depay et Jason Denayer. Ce renversement de situation, le plus tardif en Ligue 1 pour les Lyonnais depuis plus de 20 ans, leur a permis d'enchaîner un 16eme match consécutif sans défaite.

C'est tout simplement la meilleure série en cours dans les cinq grands championnats européens. Cette période d'invincibilité entamée à la mi-septembre permet à l'OL d'occuper la première place du classement de Ligue 1 à la fin de la phase aller. Les coéquipiers de Jason Denayer ont fait la bascule en tête grâce au point d'avance qui a été conservé in-extremis sur Paris et Lille. Une belle récompense. Champions d'automne, les Rhodaniens ont fait aussi bien que leurs aînés de 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. Quatre de ces cinq titres honorifiques avaient été convertis en sacre national quelques mois plus tard. De quoi donner la confiance aux coéquipiers d'Houssem Aouar.

Mais Rudi Garcia a quand même tenu à relativiser. « J'ai entendu qu'on a de fortes chances d'être champion de France mais je veux rappeler qu'avant le match à Rennes, on pouvait ne pas être champion d'automne et on en n'est pas passé loin. Il faut savoir raison gardée et rester dans la mesure. » a expliqué l'entraîneur lyonnais en conférence de presse à l'issue d'un match où ses hommes ont eu la bonne réaction

Lyon a la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1

Durant la première moitié du championnat et notamment ce duel avec Rennes, les Lyonnais ont su faire preuve de caractère. Parfois dominés, quelques fois menés, ils sont toujours restés fidèles à leur plan de jeu pour ne concéder qu'une défaite en 19 journées. Avec un jeu porté sur l'offensive et de la qualité individuelle à tous les étages, l'OL se présente comme un prétendant au titre qui s'affirme un peu plus chaque week-end. Le jeu enthousiasmant des Rhodaniens a fait tomber le PSG au Parc des Princes et a contraint Marseille, Rennes ou Lille au partage des points. Des résultats positifs contre les concurrents directs qui prouvent que Lyon n'est pas au sommet de la Ligue 1 par hasard.

Avec la deuxième meilleure attaque et la quatrième meilleure défense du championnat de France, les hommes de Rudi Garcia ont tout juste dans les deux surfaces de réparation. Le revers concédé à Montpellier à la mi-septembre appartient au passé tant ils ont été en réussite depuis. La preuve que dans une des saisons de Ligue 1 les plus indécises du XXIe siècle, certains rebondissements ont déjà été oubliés.