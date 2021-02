Lyon : Un seul absent pour le match à Brest

Lyon affronte Brest, 12eme du classement, ce vendredi en ouverture de la 26eme journée. L'occasion pour les joueurs de Rudi Garcia de récupérer les trois points en jeu, essentiels dans la course au titre. Et pour ce faire, l'OL dispose d'un groupe presque au complet. En effet, l'infirmerie du club est vide, ou presque. Seul le Brésilien Marcelo ne sera pas du voyage à Brest : « Marcelo est forfait. Tous les autres joueurs postulent pour être dans le groupe. Paris a gagné le week-end dernier, Monaco et Lille ont fait un nul. Rien n'est fait devant. Il faut être capable de gagner à Brest », a annoncé l'entraîneur lyonnais en conférence de presse ce mercredi, deux jours avant le match. Le défenseur est blessé au mollet.

Pour rappel, Marcelo est sorti à la 26eme minute de la rencontre face à Montpellier après un choc avec Sinaly Diomandé. Il avait alors été remplacé par Djamel Benlamri. S'il est absent contre Brest, il devrait tout de même être de retour pour la prochaine opposition de l'équipe lyonnaise. Et ce n'est pas un match comme les autres puisqu'il s'agit d'un Olympico.

Denayer est de retour

Si Jason Denayer était déjà dans le groupe face à Montpellier, le Belge était néanmoins resté sur le banc. Contre Brest, le défenseur devrait faire son retour dans le onze de Rudi Garcia. Le capitaine de l'équipe était sorti sur blessure à la 26eme minute, contre Bordeaux, lors de la 22eme journée du championnat fin janvier. Denayer était alors touché à la cuisse. Le défenseur semble aller mieux et son retour est une vraie bonne nouvelle pour les Lyonnais et leurs supporters. Il est l'un des éléments forts de l'équipe et sa blessure a été un vrai coup dur pour l'effectif.