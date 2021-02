Lyon : Tony Parker est confiant pour la suite

Tony Parker, président de l'ASVEL et membre du conseil d'administration de l'OL Group, est plutôt confiant concernant la fin de la saison du club lyonnais. « Cette année, c'est bien parti. J'étais au dernier match contre Bordeaux », a-t-il confié. L'ancien basketteur a également évoqué plusieurs signes qui le laissent penser que Lyon sera champion. Notamment « des buts comme celui de Léo Dubois » ou encore « le PSG qui perd face à Lorient. » Avec sa défaite face aux Merlus (3-2), le PSG se retrouve à la 3eme place du classement, alors que l'OL est 2eme derrière Lille. Tony Parker est loin d'être le seul à croire à un potentiel titre. Jean-Michel Aulas y croit lui aussi, dur comme fer, ainsi que Juninho. Quant aux joueurs, ils préfèrent ne pas trop en parler lors des interviews même si bien sûr, ça reste dans un coin de leur tête.

𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐀𝐔 𝐃𝐔𝐁𝐎𝐈𝐈𝐈𝐒 💥😍

Ce missile de @leodubois15 direction la lucarne ! ☄🔴🔵



2⃣-1⃣ #OLFCGB pic.twitter.com/IJGujurXYc



— Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2021





Lyon dans le projet de la Superligue européenne ?



Autre sujet abordé par l'ancien joueurs des Spurs de San Antonio sur le plateau de RMC Sport, celui de la Superligue européenne : « J’ai oeuvré pour ça pour l’ASVEL, pour me battre pour le basket français. On se dirige vers une ligue privée. Pour le foot, ce serait important que l’OL y soit. C’est un club très performant sur les 20 dernières années, plusieurs fois champion de France de suite. Ce serait important pour le club d’y être, si les grands patrons de club veulent faire cette ligue. Les gens savent de quel côté je suis. C’est ce que je veux faire pour le basket, donc pour le foot ça semble bien aussi. » En effet, Tony Parker a réussi à obtenir une « wild-card» pour l'ASVEL en Euroligue et est en passe d'obtenir également une licence permanente dans cette ligue fermée. Logique donc que l'ancien basketteur souhaite la même chose pour l'OL. Affaire à suivre.