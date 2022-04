Lyon : Tetê, déjà un bon profil de vainqueur

Il a offert la victoire contre Angers (3-2), le 3 avril, pour sa première apparition sous le maillot lyonnais. Jeudi, il a servi Tanguy Ndombélé pour l'égalisation sur le terrain de West Ham, en Ligue Europa (1-1). Remplaçant au coup d'envoi des deux rencontres, le joueur n'a eu besoin que d'une poignée de minutes pour créer la différence. L'efficacité express de Tetê, arrivé le 31 mars en prêt du Shakhtar Donetsk, qu'il a quitté en catastrophe après le déclenchement du conflit en Ukraine, a redonné un coup de rein à une saison rhodanienne jusque-là décevante. Avec lui, les joueurs de l'entraîneur Peter Bosz, seulement neuvièmes de L1 avant la 31e journée, espèrent décrocher une qualification pour une Coupe d'Europe, et vivre une épopée en C3, avant le quart de finale retour, jeudi, face aux Anglais.

Réfugié en Pologne

Pour autant, l'ailier droit de 22 ans est arrivé à court de forme. Passé par la Pologne, où il s'était réfugié dès le début de l'invasion russe, avant de rallier Lyon, Tetê n'avait plus joué en compétition avec le Shakhtar depuis décembre. Son rôle se limite aujourd'hui à celui d'un "super sub" susceptible de désarçonner les défenses en fin de rencontre. Il est attendu sur le banc à Strasbourg, au coup d'envoi d'un match crucial pour la Coupe d'Europe. "C'est un ailier, avec la technique du gaucher exclusif mais qui sait aussi se servir de son pied droit. Il a de très bons appuis et il a cette capacité à être décisif par les buts et les passes décisives", a détaillé Bruno Cheyrou, patron du recrutement à l'OL.

Les premières minutes de Tetê ont déjà confirmé ces propos. "Quand il a signé chez nous, je n'ai pas pensé qu'il était là comme un joker, honnêtement", a confessé Bosz. Mais à chacune des deux fois où il est entré en jeu, il a été décisif très vite. Il a encore besoin de temps, c'est vrai. Il n'est pas prêt à débuter mais il va monter en puissance et connaîtra aussi de mieux en mieux ses partenaires. Mais ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal", s'est réjoui le technicien néerlandais.

Joker

A brève échéance, peut-il faire partie d'une stratégie de gestion de match ? "Pas vraiment, répond Bosz, car on aime que les bons joueurs puissent commencer les matches, quand c'est possible. Mais il nous faut bien le gérer car il n'a pas eu d'entraînement collectif durant un mois. Et nous voulons éviter à tout prix qu'il se blesse pour l'avoir fait jouer trop vite. Pour l'heure, il entre et ça se passe bien." L'entraîneur de l'OL rappelle que le joueur n'est arrivé à Lyon qu'il y a une semaine. "Depuis, nous avons joué deux rencontres et organisé quatre entraînements, dont celui de vendredi avec un groupe incomplet car nous étions en récupération après le déplacement à Londres", a souligné l'entraîneur qui a perçu "un joueur heureux d'être là".

"C'est aussi en raison d'autres circonstances. Dans la situation qu'il a connue, ce n'est pas facile", a reconnu Peter Bosz qui imagine son attaquant "très content de pouvoir penser au football". "Car il y a autre chose dans la vie", a-t-il rappelé. Le joueur est arrivé à Lyon avec sa compagne ukrainienne. Le club a organisé le séjour du couple, installé dans une belle résidence hôtelière de Lyon, pour faciliter son intégration. En espérant qu'il confirme ses bons débuts sur le terrain.

Dembélé : "Tetê a un énorme talent"