Le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique Lyonnais, ce dimanche (20h45), pour l'une des affiches les plus alléchantes du championnat de France. Une rencontre que Xherdan Shaqiri disputera pour la première fois. Arrivé dans le Rhône cet été, Shaqiri a pris ses marques avec les Gones. L'international suisse est bien déterminé à frapper un grand coup au Parc des Princes.

Shaqiri veut faire un coup au Parc

« On est excités. On va prendre ce match comme n’importe lequel. Bien sûr, c’est le PSG, sûrement la meilleure équipe en France. On veut rivaliser avec les meilleurs, a lancé le polyvalent milieu offensif dans des propos accordés à TF1 pour un entretien qui sera diffusé dans Téléfoot. On va jouer à Paris, et aller là-bas pour jouer notre football, avec confiance, pour gagner le match." Le décor est planté.