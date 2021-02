Lyon : Pour Gonalons, l'OL peut être champion

#DFCOOL J-2 👊

Retour sur cette victoire 2-1 à Gaston Gérard lors de la saison 2011-2012 !@MaxGonalons et @BafGomis étaient les buteurs devant de très nombreux supporters ! 😍



#OLRetro pic.twitter.com/i4ze3Ymu50



— Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2021

Conquis par Paqueta

Véritable Gone, Maxime Gonalons a quitté l'OL en 2017 pour l'AS Rome, avant de rejoint Grenade. Malgré son départ, l'ancien capitaine suit toujours de très près l'évolution de son club formateur, comme il l'a confié à L'Équipe. Il a notamment évoqué la possibilité de voir les Lyonnais champions : « Pourquoi pas ? Ils n'ont rien à envier au PSG. Il y a Lille aussi qui est costaud, Monaco, Rennes qui est un petit peu décroché aujourd'hui mais qui est là aussi. Mais oui ils sont capables, complètement ». Gonalons est donc totalement confiant, car, pour lui, « ils ont un collectif pour jouer la Coupe d'Europe ». Une scène européenne dont les Lyonnais sont absents cette saison, pour la première fois depuis 1997. Les hommes de Rudi Garicia sont donc pleinement concentrés sur la Ligue 1.Gonalons a également été interrogé sur l'effectif de l'Olympique Lyonnais, et plus particulièrement sur son milieu. Pour lui, le manque de temps de jeu de certains joueurs est dommage :Néanmoins, le milieu de Grenade souligne quelques points forts, comme Tiago Mendes quiou encore Bruno Guimarães qu'ilL'ancien Gone a tout de même un coup de coeur : Lucas Paqueta.affirme-t-il, impressionné. Ce qui lui plaît chez le Brésilien ?et même sa façonSi aujourd'hui Maxime Gonalons ne fait plus partie de l'effectif lyonnais, il ne ferme pas les portes à un retour au sein du staff :