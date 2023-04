Lyon - Marseille : Alexandre Lacazette veut prendre sa revanche sur le match aller

7e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore l’espoir d’accrocher une place qualificative en Coupe d’Europe l’an prochain. Avec la réception de Marseille, les Rhodaniens ont l’occasion de frapper un grand coup dans la course au top 5. De plus, les Lyonnais ont encore en travers de la gorge le revers du match aller en terre phocéenne (1-0). Lors d’un entretien accordé au site Olympique et Lyonnais, Alexandre Lacazette a déjà lancé le choc de cette 32e journée de Ligue 1.

"On veut bien jouer et gagner devant nos supporters"

"Ce sera un match intéressant. Il fait partie des rendez-vous que l’on attend. On a une envie de revanche par rapport au match aller. On veut bien jouer et gagner parce qu’on est sur une belle série et devant nos supporters, on souhaite bien faire. J’ai eu beaucoup de remerciements concernant mon retour. Ils m’ont dit de continuer à tout donner, de marquer des buts et beaucoup d’encouragements pour l'affiche de dimanche."