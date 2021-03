Lyon : Les internationaux africains dans l’incompréhension

C’est une décision qui fait beaucoup parler. L’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont pris la décision mercredi 17 mars de retenir leurs joueurs internationaux se déplaçant hors Union Européenne. C’est évidemment le cas de nombreux joueurs africains évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 qui ne pourront pas rejoindre leur sélection fin mars lors de la fenêtre internationale. Une décision qui suscite la polémique à Lyon où notamment plusieurs joueurs africains sont présents. Islam Slimani (Algérie), Djamel Benlamri (Algérie), Maxwel Cornet (Côte d’Ivoire), Sinaly Diomandé (Côte d’Ivoire), Tino Kadewere (Zimbabwe), Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et Malcolm Barcola (Togo) sont notamment concernés par cette décision.

Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à montrer leur incompréhension sur les réseaux sociaux en publiant une déclaration de l’entraîneur de Rennes, Bruno Génésio. « Ma position est très difficile, parce qu’on met à la fois les clubs et les joueurs dans des situations compliquées, a expliqué Génésio en conférence de presse. Je ne comprends pas pourquoi les internationaux français pourraient partir en sélection, et pas les Africains par exemple. Peut-être que la meilleure des solutions serait de reporter la journée qui arrive après la trêve internationale (la 31e journée). Peut-être que la solution de reporter la journée satisferait tous les clubs français, parce qu’on est tous concernés. Ça serait bien d’avoir une unité d’ailleurs au niveau des clubs. »