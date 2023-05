Lyon : Henrique veut toujours croire à l’Europe

À 4 journées de la fin, Lyon peut encore espérer accrocher une qualification européenne. Pour cela, les Rhodaniens ne doivent surtout pas se manquer lors de la réception de Montpellier (dimanche, 17h05) et espérer un faux pas de leurs concurrents directs (Rennes et Lille). En conférence de presse d’avant-match, Henrique a confié avoir toujours l’espoir de disputer des matchs de Coupe d’Europe au Groupama Stadium l’an prochain.

"Mathématiquement la coupe d’Europe c’est encore jouable, alors on va y croire jusqu’au bout. Les équipes qui viennent au Groupama Stadium proposent un jeu plus fermé. Ce n’est pas une excuse mais c’est un peu plus compliqué pour nous à la maison. Depuis l’arrivée du coach on a plus le ballon. On essaie d’avoir une philosophie de jeu et on a plus de confiance."